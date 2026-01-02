Стало известно, почему Маколей Калкин считает себя «пенсионером» Голливуда

В последние годы актер постепенно возвращается в индустрию. В 2026 году он принял участие в озвучке персонажа в анимационном фильме «Зверополис-2» и появился во втором сезоне сериала «Фоллаут». При этом, как стало известно ранее, его дети уже видели фильм «Один дома», но до сих пор не знают, что главную роль в картине сыграл их отец.