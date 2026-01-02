Стало известно, почему Маколей Калкин считает себя «пенсионером» Голливуда

Американский актер Маколей Калкин неожиданно высказался о своем отношении к профессии и карьере. В новом выпуске подкаста SmartLess он дал понять, что не воспринимает актерскую работу как постоянное занятие.
По словам Калкина, формально он давно живет в режиме «пенсии». Он берется за проекты лишь в тех случаях, когда они действительно вызывают интерес, после чего снова надолго исчезает из профессионального поля. Каждую новую работу актер рассматривает как потенциально последнюю.
Калкин напомнил, что впервые сознательно ушел из киноиндустрии еще подростком. После выхода фильма «Богатенький Ричи» в 1994 году он взял почти десятилетнюю паузу. В этот период он жил обычной жизнью — учился в школе, общался со сверстниками и впервые столкнулся с тем, что было недоступно ему в годы ранней славы.
Актер отметил, что к тому моменту уже обладал значительным состоянием, заработанным в детстве, и мог позволить себе полностью отказаться от работы. Он оказался в редкой для Голливуда ситуации, когда финансовый вопрос перестал быть определяющим.
Отдельно Калкин подчеркнул, что его уход был продиктован не усталостью от съемок, а желанием нормального общения. В детстве он почти не контактировал с людьми своего возраста, работая преимущественно со взрослыми. Школа и жизнь вне съемочной площадки стали для него осознанным выбором.
В тот период он был уверен, что больше не вернется в кино. Сейчас же, как следует из его слов, решение участвовать в проектах связано исключительно с личным интересом. Деньги и статус не являются для него мотивирующим фактором.
При этом Калкин признал, что альтернативной профессии для себя не искал. Он предпочел плыть по течению, пытаясь понять, чего хочет от жизни, и не строил долгосрочных карьерных планов.
В последние годы актер постепенно возвращается в индустрию. В 2026 году он принял участие в озвучке персонажа в анимационном фильме «Зверополис-2» и появился во втором сезоне сериала «Фоллаут». При этом, как стало известно ранее, его дети уже видели фильм «Один дома», но до сих пор не знают, что главную роль в картине сыграл их отец.
