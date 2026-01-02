Тюменцы за год выиграли в лотереи 809 миллионов рублей — на что победители потратили деньги

Тюменцы за год обогатились на лотереях на 809 миллионов рублей. Размер самого крупного выигрыша, доставшегося жителю региона, превышает 17 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Горожанам особенно везет в тиражах «Русского лото».