Тюменцы за год выиграли в лотереи 809 миллионов рублей — на что победители потратили деньги

Горожанам особенно везет в тиражах «Русского лото».
Тюменцы за год обогатились на лотереях на 809 миллионов рублей. Размер самого крупного выигрыша, доставшегося жителю региона, превышает 17 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Горожанам особенно везет в тиражах «Русского лото».
«В топ-5 крупных выигрышей жителей Тюменской области за 2025 год вошел приз 17 397 780 рублей — “Все или ничего”. Выигрыш оформлен. Победитель отправил документы почтой. 5 277 430 рублей достались тюменцу в тираже “Остатки сладки”, 4 650 745 рублей — в “Рапидо Драйв”, 3 000 000 рублей — в “Спортлото “5 из 36”, 2 500 000 рублей — моментальная лотерея с дизайном “Русское лото””, — сообщили в компании.
Чаще всего тюменцы тратят выигрыши на жилье (покупку квартиры, ремонт, строительство дома), поездки, помощь родным, закрытие ипотек и кредитов, а также на здоровье. Например, Анна Эртель, получившая 700 тысяч, решила призом погасить ипотеку. Руслан и Регина Шафиковы потратили деньги на семейную поездку по городам России.
В «Столото» рассказали, что жителям региона везет в новогодних тиражах «Русского лото». За 2023−2025 годы общий выигрыш участников из Тюменской области в «Новогодних миллиардах» составил 1 089 581 194 рубля.