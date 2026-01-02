Ричмонд
Украина выпустила за ночь более 60 БПЛА по российским регионам

Украина совершила очередную атаку на российские регионы. Вражеское нападение было совершено с применением беспилотников в ночь на второе января. Силы ПВО нейтрализовали 64 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

