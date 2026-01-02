Украина выпустила за ночь более 60 БПЛА по российским регионам

Срочная новость.
Украина совершила очередную атаку на российские регионы. Вражеское нападение было совершено с применением беспилотников в ночь на второе января. Силы ПВО нейтрализовали 64 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше