Депутат ГД Нилов рассказал о перерасчете пенсий уволившимся пенсионерам

Работающие пенсионеры, чьи выплаты не индексировались в 2016—2024 годах, после увольнения получат прибавку за счет пропущенных индексаций. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что индексацию пенсий работающим пенсионерам, замороженную с 2016 года, возобновили с 2025 года. По его словам, если человек продолжал работать и получал неиндексированную пенсию, то после увольнения ее дополнительно пересчитают с учетом всех пропущенных повышений.
Депутат также пояснил, что неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их пенсия ниже этого показателя. При трудоустройстве такая доплата не выплачивалась, но после увольнения она автоматически восстанавливается.
Кроме того, Нилов отметил, что всем работающим пенсионерам 1 августа ежегодно делают перерасчет пенсии за счет заработанных пенсионных баллов. Он уточнил, что за год может быть начислено не более трех баллов, назвав такое ограничение несправедливым, поскольку по общим правилам гражданин может заработать до 10 страховых баллов, передает ТАСС.
Депутат Государственной думы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что граждане РФ пенсионного возраста могут докупить недостающие баллы и стаж, чтобы им назначили страховую пенсию. Стоимость одного балла составит 65,6 тысячи рублей.