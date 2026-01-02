Тюменских водителей массово проверили на трезвость

Рейды прошли 1 января.
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в первый день 2026 года отстранили от управления транспортом 16 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Об этом URA.RU сообщили в управлении Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, за 1 января на дорогах области не зарегистрировано ни одного ДТП, совершенного пьяными водителями.
«Первые ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, в нашем регионе совершаются именно в новогодние праздники. Это плохая традиция, и пока нам не удалось от нее избавиться, — сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, — В 2025-м году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении более пяти тысяч пьяных водителей», — сообщили в ведомстве.
По информации Госавтоинспекции, в праздничные дни на территории Тюменской области организованы «сплошные проверки» водителей на трезвость, а также «точечные рейды» и дежурства групп нарядов на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети. Маршруты патрулирования корректируются в зависимости от дорожной обстановки и данных о местах, где чаще всего выявляют нетрезвых водителей. Ведомство отмечает, что при проверках особое внимание уделяют междугородним трассам и подъездам к населенным пунктам, где в праздники фиксируется рост трафика.
В Госавтоинспекции добавили, что в 2026 году работу по выявлению пьяных за рулем планируют усилить за счет расширения взаимодействия с органами местного самоуправления и общественными организациями. В регионах уже обсуждают совместные профилактические акции, информационные кампании и формирование дополнительных добровольных патрулей безопасности движения. По данным ведомства, ключевая задача — снизить число ДТП с тяжкими последствиями и предотвратить повторное управление транспортом водителями, ранее привлеченными за езду в состоянии опьянения.стниками дорожного движения.