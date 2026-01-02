Тюменских водителей массово проверили на трезвость

По информации Госавтоинспекции, в праздничные дни на территории Тюменской области организованы «сплошные проверки» водителей на трезвость, а также «точечные рейды» и дежурства групп нарядов на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети. Маршруты патрулирования корректируются в зависимости от дорожной обстановки и данных о местах, где чаще всего выявляют нетрезвых водителей. Ведомство отмечает, что при проверках особое внимание уделяют междугородним трассам и подъездам к населенным пунктам, где в праздники фиксируется рост трафика.