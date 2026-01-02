В Роспотребнадзоре объяснили, как снизить риск заражения гриппом и ОРВИ

Маски рекомендовано использовать в местах массового скопления людей и общественном транспорте во время подъема заболеваемости, при уходе за больными и при контакте с людьми с симптомами респираторных инфекций. В ведомстве уточнили, что маска должна плотно прилегать к лицу и полностью закрывать нос и рот.