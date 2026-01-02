В Роспотребнадзоре объяснили, как снизить риск заражения гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре напомнили о базовых мерах профилактики респираторных инфекций и призвали не игнорировать гигиену в период роста заболеваемости. Соблюдение простых правил, как отметили в ведомстве, существенно снижает риск заражения.
В службе указали, что регулярная обработка поверхностей остается одной из ключевых мер защиты. Речь идет о столах, дверных ручках, стульях и электронных устройствах, с которыми человек контактирует ежедневно. Мытье рук с мылом эффективно удаляет патогенные микроорганизмы, а при его отсутствии рекомендуется использовать спиртовые антисептики.
Особое внимание уделяется воздушно-капельному пути передачи вирусов. В Роспотребнадзоре советуют по возможности держать дистанцию не менее 1,5 метра от людей с признаками заболевания, избегать прикосновений к лицу руками и использовать средства индивидуальной защиты.
Также подчеркивается роль здорового образа жизни. Достаточный сон, сбалансированное питание с необходимым количеством белков, витаминов и минералов, а также регулярная физическая активность способствуют укреплению иммунной системы.
Маски рекомендовано использовать в местах массового скопления людей и общественном транспорте во время подъема заболеваемости, при уходе за больными и при контакте с людьми с симптомами респираторных инфекций. В ведомстве уточнили, что маска должна плотно прилегать к лицу и полностью закрывать нос и рот.
Отдельно обращается внимание на правила обращения с масками. Их необходимо менять каждые два часа, не использовать повторно и выбрасывать сразу после применения. Перед снятием маски следует обработать руки, а после контакта с больным — немедленно утилизировать средство защиты и тщательно вымыть руки.
При появлении симптомов заболевания в Роспотребнадзоре рекомендуют оставаться дома, обратиться к врачу и строго соблюдать назначенное лечение и постельный режим.
