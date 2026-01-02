Сон за 10 минут: советы сомнолога, кому спать днем, как побороть бессонницу

«Считать овец, как правило, никому не помогает, — сказала Гаврилова. — Если долго не удается уснуть, то идеальный вариант — покинуть свою постель до того момента, пока не появится ощущение сонливости. Почему? Потому что, если человек лежит и не может уснуть, он начинает продуцировать негативные эмоции и мысли. То есть сердиться, злиться, страдать, жалеть себя. Происходит активный мыслительный процесс, обдумывание планов. В конечном итоге, если такая ситуация повторяется несколько раз, то есть риск получить хроническую бессонницу».