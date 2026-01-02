Ричмонд
ЗАГСы Челябинской области ожидают свадебный бум в красивые даты 2026 года

Южноуральские ЗАГСы готовы работать в красивые даты 2026 года, выпадающие на выходные.

Источник: Комсомольская правда

В самые красивые даты для свадьбы в 2026 году ЗАГСы Челябинской области ожидают огромный ажиотаж. В этом году сразу несколько «волшебных дат» для бракосочетания содержат цифру 26. Именно на них придется настоящий свадебный бум. Госкомитет по делам ЗАГС региона уже готовится к романтическому наплыву.

Самые популярные даты — 26 апреля 2026 года и 26 июля 2026 года. Они выпадают на воскресенье, но ЗАГСы готовы ради любви работать.

— Мы понимаем, что для молодоженов важна не только официальная часть, но и символика дня, — объяснила председатель комитета Людмила Рерих. — Если увидим высокий спрос, обязательно пойдем навстречу и организуем дополнительные торжественные церемонии даже в выходной.

А тем, кому хочется по-настоящему необычной свадьбы, предлагают организовать церемонию бракосочетания 26.06.2026 в музее-заповеднике «Аркаим». Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или лично в ЗАГС Кизильского района.

Напомним, в 2025-м году красивая дата 25.05.2025 тоже выпала на воскресенье. Несмотря на выходной, ЗАГСы открыли свои двери для молодоженов. Благодаря этому 268 пар успели сказать главное «да» именно в этот день.