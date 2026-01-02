ЗАГСы Челябинской области ожидают свадебный бум в красивые даты 2026 года

В самые красивые даты для свадьбы в 2026 году ЗАГСы Челябинской области ожидают огромный ажиотаж. В этом году сразу несколько «волшебных дат» для бракосочетания содержат цифру 26. Именно на них придется настоящий свадебный бум. Госкомитет по делам ЗАГС региона уже готовится к романтическому наплыву.