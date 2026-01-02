Трагедия в семье агента Кея: путь Томми Ли Джонса от техасских ранчо к «Оскару»

Томми Ли Джонс дебютировал в кино в 1970 году в фильме «История любви». После второстепенных ролей в телесериалах и ключевой роли в «Гороскопе Элизы» (1975) он начал специализироваться на характерных образах сотрудников спецслужб и преступников в фильмах, таких как «Раскаты грома» (1977). Номинация на «Золотой глобус» за «Дочь шахтера» (1980) и победа на «Эмми» в 1983 году укрепили его статус. Его первая номинация на «Оскар» была за роль в фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (1991).