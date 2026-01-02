Трагедия в семье агента Кея: путь Томми Ли Джонса от техасских ранчо к «Оскару»

Томми Ли Джонс известен по роли агента Кея из фильма «Люди в черном».
Трагическое известие о смерти 34-летней Виктории Джонс, в отеле Сан-Франциско, потрясло поклонников актера Томми Ли Джонса, известного по роли агента Кея в фильме «Люди в черном». За этой личной драмой стоит жизнь одного из самых харизматичных и уважаемых актеров Голливуда, чья карьера — это история эволюции от эпизодических ролей до статуса живой легенды, отмеченной «Оскаром» и всемирным признанием. Его путь, полный суровых героев, сложных злодеев и неожиданных комических поворотов, неразрывно связан с образом стойкого, несгибаемого техасца, который и сегодня продолжает поражать зрителей своим мастерством. Биография легендарного актера — в материале URA.RU.
Дочь Томми Ли Джонса найдена в отеле Калифорнии.
Дочь американского актера Томми Ли Джонса была обнаружена мертвой в одном из отелей Калифорнии. Об этом сообщило американское издание TMZ.
Тело 34-летней Виктории нашли в гостинице Fairmont San Francisco. Официальная причина смерти пока не установлена, представители властей воздерживаются от предоставления дополнительной информации.
Детство и юность Томми Ли Джонса.
Томми Ли Джонс появился на свет 15 сентября 1946 года в городе Сан-Саба, штат Техас, США. Его отец был занят на нефтяных промыслах, а мать в разные периоды своей жизни работала учительницей и управляющей салона красоты. По линии бабушки актер имеет корни народа чероки.
Во время учебы в школе Джонс серьезно занимался футболом, и в 1965 году, после окончания школы, поступил в Гарвардский университет, где обучался по спортивной стипендии. Там он впервые вышел на сцену, начав выступать в студенческом театре. В 1969 году, получив степень бакалавра по литературе, Джонс переехал в Нью-Йорк, где стал участвовать в бродвейских постановках.
Карьерный путь на экранах.
Томми Ли Джонс дебютировал в кино в 1970 году в фильме «История любви». После второстепенных ролей в телесериалах и ключевой роли в «Гороскопе Элизы» (1975) он начал специализироваться на характерных образах сотрудников спецслужб и преступников в фильмах, таких как «Раскаты грома» (1977). Номинация на «Золотой глобус» за «Дочь шахтера» (1980) и победа на «Эмми» в 1983 году укрепили его статус. Его первая номинация на «Оскар» была за роль в фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (1991).
Мировая слава пришла к Джонсу после роли в триллере «Беглец» (1994), за которую он получил «Оскар». Хотя он часто играл отрицательных персонажей, как в «Бэтмен навсегда» (1995), он также успешно воплощал героев в блокбастерах «Люди в черном» (1997) и «Вулкан» (1997). Поздний период его карьеры отмечен важными работами в фильмах «Старикам тут не место» (2007), «В долине Эла» (2007, номинация на «Оскар») и «Линкольн» (2012, премия Гильдии актеров). С фильмографией более чем в 70 картин Джонс остается актером, чье мастерство и популярность продолжают расти.
Режиссерская карьера.
Джонс на протяжении карьеры внимательно изучал манеру работы постановщиков, с которыми ему доводилось сотрудничать. В качестве режиссера он впервые заявил о себе в 1995 году, представив телефильм «Старые добрые парни», где также исполнил главную роль. Лента была посвящена жизни современных ковбоев.
В 2005 году Джонс поставил криминальную драму «Три могилы», сюжет которой основан на реальной истории убийства американского студента во время военной операции в районе американо-мексиканской границы в 1997 году. За исполнение роли в этом фильме он в том же году был удостоен приза за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале.
В 2011 году был показан телефильм «Вечерний экспресс “Сансет Лимитед”», являющийся экранизацией одноименной пьесы Кормака Маккарти. В 2014 году состоялась премьера вестерна «Местный», включенного в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля.
Личная жизнь.
Томми Ли Джонс был женат трижды. В период с 1971 по 1978 годы его супругой была актриса Кейт Ларднер.
С 1981 по 1996 годы Джонс состоял в браке с Кимберли Клафли. Именно в этом браке у пары родилось двое детей — сын Остин и дочь Виктория, которой не стало 1 января.
С 2001 года Томми Ли Джонс женат на известном фотографе Дон Лорел. Роман с ней начался во время второго брака актера.