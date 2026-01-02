В МВД перечислили фразы мошенников для афер с кодом на Госуслугах

В МВД предупредили о схемах мошенников, которые выманивают коды авторизации и имитируют взлом аккаунтов на портале «Госуслуги», представляясь сотрудниками маркетплейсов, служб доставки, банков и других организаций.
В министерстве отметили, что злоумышленники часто начинают многоэтапные атаки с просьбы продиктовать код из СМС. В разговорах от имени маркетплейсов и курьерских служб они сообщают о «доставке» или «посылке» и просят подтвердить личность для передачи заказа.
Выдавая себя за коммунальные или медицинские службы, мошенники говорят о замене домофона, записи на прием или необходимости «привязать услугу к номеру телефона», после чего просят назвать код. Аналогичные фразы используют якобы от имени Почты России, образовательных организаций, банков и правоохранительных органов.
В МВД подчеркнули, что ни одна официальная структура не запрашивает коды из СМС. При подобных формулировках граждан призвали сразу прекращать общение и никому не передавать данные, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе МВД рассказали, что мошенники все чаще обманывают граждан, публикуя объявления о финансовых услугах, легкой работе и предложениях от коммунальных служб.