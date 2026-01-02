Всемирно известную кинозвезду неожиданно обвинили в сексуальных домогательствах

В США разгорается новый судебный скандал вокруг Уилла Смита. Американский музыкант Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса, обвинив актера и исполнителя в сексуальных домогательствах.
Как следует из судебных документов, истец утверждает, что Смит намеренно входил к нему в доверие с целью последующей личной эксплуатации. В иске описывается последовательность действий, которую сторона Джозефа расценивает не как случайный эпизод, а как устойчивую модель поведения.
По версии заявителя, инцидент произошел в 2025 году в Лас-Вегасе, когда виолончелист был приглашен для участия в музыкальном туре Смита. Джозеф утверждает, что в его отсутствие неизвестный человек проник в гостиничный номер, предоставленный работодателем, и оставил там записку с намеком на личную встречу. После того как музыкант сообщил о произошедшем, его, как следует из иска, уволили.
Истец настаивает, что понес моральный, финансовый и репутационный ущерб, и требует соответствующей компенсации. Представители Смита публичных комментариев по делу пока не давали.
Это не первый судебный конфликт, связанный с окружением актера за последнее время. В декабре 2025 года в суд обратился его бывший близкий знакомый, обвинив супругу Смита в угрозах и давлении. Тогда речь шла о многомиллионных претензиях и конфликте, возникшем на фоне публичного кризиса после инцидента на церемонии вручения кинопремии.
Напомним, в 2022 году Смит оказался в центре международного скандала после удара по лицу комика Криса Рока во время церемонии «Оскар». Несмотря на последующие извинения, актер был отстранен от участия в мероприятиях Академии на 10 лет и лишен членства в организации.
