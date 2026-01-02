Всемирно известную кинозвезду неожиданно обвинили в сексуальных домогательствах

По версии заявителя, инцидент произошел в 2025 году в Лас-Вегасе, когда виолончелист был приглашен для участия в музыкальном туре Смита. Джозеф утверждает, что в его отсутствие неизвестный человек проник в гостиничный номер, предоставленный работодателем, и оставил там записку с намеком на личную встречу. После того как музыкант сообщил о произошедшем, его, как следует из иска, уволили.