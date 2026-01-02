Объяснено, можно ли россиянам игнорировать звонки от начальства в праздники

Как пояснил юрист Олег Зернов, праздничные дни относятся к времени отдыха и прямо закреплены в статье 107 Трудового кодекса. В этот период работодатель не может требовать исполнения служебных обязанностей, включая удаленный формат работы. Соответственно, пропущенный звонок от начальника во время официального отдыха не влечет дисциплинарных последствий.