Объяснено, можно ли россиянам игнорировать звонки от начальства в праздники

Работники вправе не отвечать на звонки руководства в нерабочие праздничные дни. Такое поведение не считается нарушением трудовой дисциплины.
Как пояснил юрист Олег Зернов, праздничные дни относятся к времени отдыха и прямо закреплены в статье 107 Трудового кодекса. В этот период работодатель не может требовать исполнения служебных обязанностей, включая удаленный формат работы. Соответственно, пропущенный звонок от начальника во время официального отдыха не влечет дисциплинарных последствий.
При этом подчеркивается, что правило действует не для всех категорий сотрудников. Исключения касаются работников с ненормированным графиком, а также тех, чья служба связана с постоянной готовностью к вызову.
В первую очередь речь идет о сотрудниках экстренных служб и правоохранительных органов, находящихся на дежурстве. Для них обязанность быть на связи сохраняется независимо от календарных выходных.
