В Башкирии на 4 дня ограничат продажу алкоголя

На четыре дня новогодних каникул на территории Башкирии введут временные ограничения на продажу алкоголя в магазинах, напомнили в минторге РБ.

Источник: Башинформ

Завтра, 3 января, можно будет купить алкоголь в магазинах с 17:00 до 23:00.

4, 5, 6 января — с 8:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 23:00 часов по местному времени.

«Ограничения касаются только розничной торговли в магазинах. В барах и ресторанах алкогольные напитки будут доступны для заказа без изменений», — подчеркнули в минторге Башкирии.

Напомним, подобные запреты вводятся в Башкортостане ежегодно на День знаний, День молодёжи, последний звонок в школах, а также в дни сабантуев. За нарушение правила установлен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.