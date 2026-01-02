На 12 улицах Москвы снизилась стоимость городской парковки

Отмечается, что эти меры помогу сделать поездки по МСД быстрыми, комфортными и предсказуемыми по времени, а главное — водители смогут двигаться по скоростной магистрали без задержек. За передвижение по определенным участкам МСД начинает взиматься оплата, если автовладелец заехал на скоростную магистраль и выехал с нее в платные часы. К примеру, если водитель заехал на участок в 6:55, а съехал с него в 7:30, оплата с него браться не будет.