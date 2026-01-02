На 12 улицах Москвы снизилась стоимость городской парковки

В Москве со 2 января на 12 улицах подешевела парковка. Стоимость снизилась благодаря корректировке тарифов. В частности, теперь припарковать свой автомобиль дешевле можно на улицах Михаила Якушина и Игоря Численко, а также во 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.
Средняя загруженность парковочных мест на улицах, где была проведена корректировка, не превышала 50%, — об этом сообщили в телеграмм-канале «Дептранс Москвы». Для того, чтобы сбалансировать спрос, тариф был уменьшен, на некоторых участках — до 40 рублей. При этом на 89% улиц с платными парковочными местами их стоимость не изменилась.
Для 10,5% улиц столицы, на которых загруженность составляет более 80−90%, была проведена корректировка тарифов в соответствии с существующей тарифной сеткой. Парковки на них пользуются спросом из-за популярных магазинов, бизнес-центров, кафе и ресторанов, а также достопримечательностей.
Благодаря корректировке тарифов удастся освободить пространство на самых загруженных парковках, что позволит снизить лишний трафик, возникающий из-за автомобилистов, занимающих свободные места. Для местных жителей, имеющих резидентные разрешения, эта мера также станет плюсом: они смогут быстрее припарковать свою машину из-за повышения оборачиваемости мест, поскольку парковки будут оперативно освобождаться.
По мнению депутата Совета депутатов внутригородского муниципального образования Людмилы Кочерыгиной, введение платных парковок помогло улучшить транспортную ситуацию в столице.
«Они обеспечивают высокую оборачиваемость мест и позволяют сократить количество нарушений правил остановки и стоянки. Резидентные разрешения дают местным жителям приоритет при парковке в своем районе — водители оставляют машины в вечернее время без оплаты или круглосуточно за 3 тысячи рублей в год», — отметила она.
Людмила Кочерыгина привела в пример ситуацию в Савеловском муниципальном округе, который она представляет:
«Корректировка тарифов на шести улицах, например, на улице Мишина, 1-й и 2-й Квесисской, позволит и дальше поддерживать эффективность работы платных парковок в нашем районе», — подчеркивает парламентарий.
Кроме того, была проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Индексация составила 3 рубля — до 13 рублей за участок. В остальные часы (а это около 70% времени) проезд по МСД остается бесплатным. Он действует в будние дни с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00, а также в субботу и в воскресенье. Плата за транзитный проезд осталась прежней — 950 рублей.
Отмечается, что эти меры помогу сделать поездки по МСД быстрыми, комфортными и предсказуемыми по времени, а главное — водители смогут двигаться по скоростной магистрали без задержек. За передвижение по определенным участкам МСД начинает взиматься оплата, если автовладелец заехал на скоростную магистраль и выехал с нее в платные часы. К примеру, если водитель заехал на участок в 6:55, а съехал с него в 7:30, оплата с него браться не будет.