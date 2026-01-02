Аэропорт Братска закрыт из-за сильного снега

Из-за закрытия аэропорта один из рейсов уже перенаправлен. Самолёт, выполнявший рейс S7−3041 из Москвы (Домодедово), был вынужден уйти на запасной аэродром в Красноярск. Пассажирам, чьи рейсы могут быть затронуты, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе вылетов и прибытий по телефону справочной службы аэропорта Братска.