Реконструкция уфимской школы № 23 продлится до конца 2026 года

Работы по реконструкции уфимской школы № 23 продолжатся еще целый год. Об этом сообщили в Министерстве строительства Башкирии, сославшись на данные Управления капитального строительства.
По информации ведомства, на декабрь 2025 года все работы на объекте по улице Дмитриева, 19/1 идут строго по утвержденному графику. Согласно плану, завершить обновление здания школы и сдать его в эксплуатацию планируют в декабре 2026 года.
