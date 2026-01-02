В Москве стоимость проезда по МСД проиндексирована со 2 января

Для водителей проезд по определенному участку МСД является платным только в том случае, если автомобиль въехал и выехал с этого участка в установленное платное время. К примеру, если автомобиль въезжает на участок в 6:55 и выезжает в 7:30, или въезжает в 10:55 и выезжает в 11:30, проезд по этому участку оплаты не требует.