В Москве стоимость проезда по МСД проиндексирована со 2 января

В часы максимальной нагрузки стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру проиндексирована на 3 рубля и теперь составляет 13 рублей за проезд по участку. В остальное время, которое составляет 70% рабочего дня (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00), а также в выходные и праздничные дни, проезд бесплатный.
Транзитный проезд по-прежнему стоит 950 рублей. Эти изменения направлены на то, чтобы поездки по МСД оставались быстрыми, удобными и предсказуемыми по времени.
Для водителей проезд по определенному участку МСД является платным только в том случае, если автомобиль въехал и выехал с этого участка в установленное платное время. К примеру, если автомобиль въезжает на участок в 6:55 и выезжает в 7:30, или въезжает в 10:55 и выезжает в 11:30, проезд по этому участку оплаты не требует.
Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ, поделился своими наблюдениями о недавних изменениях:
«Платная трасса ценится за скорость и отсутствие пробок. Если стоимость проезда не корректировать, и она становится слишком низкой, трасса перегружается, теряя своё главное преимущество — прогнозируемое время в пути. Корректировка позволяет поддерживать баланс спроса и предложения, гарантируя, что те, кто платит за проезд, действительно получают заявленную выгоду — быструю и комфортную дорогу».
По его словам, подобная стратегия способствует рациональному управлению транспортным спросом. Адекватные тарифы стимулируют водителей осознанно выбирать альтернативные маршруты, в том числе бесплатные, что помогает равномерно распределить автомобильный поток по городу.
Со 2 января в Москве также внесены точечные изменения в парковочные тарифы на некоторых улицах. В частности, на 12 из них стоимость парковки была снижена. Это решение было принято в связи с тем, что средняя загруженность парковочных мест на этих участках не превышала половины. В некоторых местах тариф был уменьшен до 40 рублей.
На 89% улиц с платными парковками тарифы остались неизменными. На 10,5% улиц, где загруженность превышает 80−90%, тарифы были скорректированы, но в рамках существующей тарифной сетки.
Изменения в тарифах направлены на освобождение наиболее загруженных парковочных зон, что позволит сократить избыточный трафик, вызванный поиском свободных мест. Жители с резидентными разрешениями получат дополнительный приоритет и смогут быстрее найти парковочное место, так как стоянки будут освобождаться оперативнее.