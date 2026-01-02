Ричмонд
Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. 2025 год в сфере туризма в Крыму был плодотворным и значительным по многим показателям. Итогами работы одной из главных отраслей полуострова в эфире радио «Спутник в Крыму» поделился председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.

Источник: Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Нам есть чему порадоваться… Мы достигли показателей «доковидного» 2019 года. Республика Крым — первая в Российской Федерации по динамике увеличения числа гостей, по санаторно-курортному бронированию отдыха и лечения в санаториях — мы третий регион в стране.

Роман Тихончук
председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму

В 2025 году, по словам председателя комитета, была проведена большая законодательная работа.

«Хочу отметить долгожданный закон о гостевых домах… Напомню, что 7 июня 2025 года Госдума России приняла 87-й Федеральный закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах. С 1 сентября закон вступил в силу в Республике Крым и еще в 18 регионах Российской Федерации. Мы один из первых парламентов, которые приняли участии в эксперименте и с сентября действительно началась довольно активная работа», — рассказал он.

Владельцы гостевых домов в Крыму начали активно регистрироваться, добавил Тихончук. Сейчас оцифровано порядка 9 тысяч средств размещения с признаками гостевых домов, и по этому показателю Республика Крым также первая в России.

Несмотря на отсутствие авиасообщения с полуостровом, туристический поток в Крым растет.

«Пока более 60% у нас гостей приезжают автомобильным транспортом через нашу гордость, достояние, наш мост, соединяющий Крым с материковой частью Российской Федерации», — обозначил Роман Тихончук.

На железнодорожном транспорте, по информации председателя Госкомитета, приезжает порядка 25% туристов, и порядка 15% наших гостей заезжают в Крым через исторические регионы.

В отрасли туризма в Республике Крым на сегодняшний день заявлено более 240 инвестпроектов, сообщил он.

«Общая сумма инвестиций — более 320 миллиардов. До 2031 года будет создано еще дополнительно 20 тысяч единиц номерного фонда, что на 30% больше, чем сегодня обладает полуостров», — отметил Тихончук.

За 11 лет российского Крыма введено в эксплуатацию 79 новых объектов, добавил он.

«…Я уверен, мы спокойно выходим к 2031 году на показатель, который планируем — 10 миллионов гостей в нашей республике», — заключил Роман Тихончук.