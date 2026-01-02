Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма

«Хочу отметить долгожданный закон о гостевых домах… Напомню, что 7 июня 2025 года Госдума России приняла 87-й Федеральный закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах. С 1 сентября закон вступил в силу в Республике Крым и еще в 18 регионах Российской Федерации. Мы один из первых парламентов, которые приняли участии в эксперименте и с сентября действительно началась довольно активная работа», — рассказал он.