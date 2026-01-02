Ричмонд
Выяснилось, чем грозит распитие алкоголя на улице в новогодние праздники

Распитие спиртного в общественных местах в период новогодних каникул может закончиться административным наказанием.

Распитие спиртного в общественных местах в период новогодних каникул может закончиться административным наказанием. Штрафы предусмотрены как для взрослых, так и для несовершеннолетних, пишет РИА Новости.

Юристы напоминают, что федеральным законом запрещено употребление алкогольной продукции в общественных пространствах. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Праздничные дни не являются смягчающим обстоятельством.

Отдельные меры действуют в отношении несовершеннолетних. Если алкоголь распивает подросток младше 16 лет, ответственность возлагается на его родителей или законных представителей. В этом случае штраф составит от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Кроме финансовых санкций, родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В ряде случаев информация о нарушении становится основанием для профилактического учета.

Юристы подчеркивают, что контроль за соблюдением антиалкогольных норм в праздничные дни традиционно усиливается, а выявленные нарушения фиксируются в обычном порядке.

