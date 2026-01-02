Виолончелист Джозеф подал в суд на Уилла Смита за домогательства

Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса с обвинениями в адрес голливудского актёра и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил телеканал Fox News.
В иске утверждается, что Уиллард Кэрролл Смит II намеренно завоёвывал доверие Джозефа для последующей сексуальной эксплуатации. В документе говорится, что последовательность событий, прошлые высказывания Смита и обстоятельства, связанные с проникновением в гостиничный номер виолончелиста, указывают на наличие модели хищнического поведения, а не на случайный инцидент.
Инцидент, о котором идёт речь, якобы произошёл в Лас-Вегасе в 2025 году, когда Смит пригласил Джозефа участвовать в своём музыкальном туре. По словам Джозефа, в его отсутствие в номер, предоставленный ему работодателем, вошло неизвестное лицо и оставило записку с текстом: «Брайан, я вернусь не позже 5:30, только мы вдвоём (рисунок сердца), Стоун Ф.».
После того как виолончелист обратился к своему работодателю с жалобой, он был уволен. Теперь Джозеф требует компенсацию за моральный, финансовый и репутационный ущерб.
Ранее сообщалось, что академия кинематографических искусств и наук США запретила актеру Уиллу Смиту посещать свои мероприятия на ближайшие десять лет, включая церемонии «Оскара». Это решение последовало после инцидента на 94-й церемонии вручения премии, когда Смит ударил ведущего Криса Рока из-за неуместной шутки. Комик не стал подавать заявление в полицию, а Смит извинился перед Роком. Академия начала дисциплинарное разбирательство. Актёр сообщил о своем добровольном выходе из ее состава.