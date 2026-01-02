Виолончелист Джозеф подал в суд на Уилла Смита за домогательства

Ранее сообщалось, что академия кинематографических искусств и наук США запретила актеру Уиллу Смиту посещать свои мероприятия на ближайшие десять лет, включая церемонии «Оскара». Это решение последовало после инцидента на 94-й церемонии вручения премии, когда Смит ударил ведущего Криса Рока из-за неуместной шутки. Комик не стал подавать заявление в полицию, а Смит извинился перед Роком. Академия начала дисциплинарное разбирательство. Актёр сообщил о своем добровольном выходе из ее состава.