Прошлая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала года

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала 2026 года, сообщили в Гидрометцентре.
На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, столбики термометров опустилась до −13,9 °C — это минимальное значение с начала года. В Московской области холоднее всего было в Волоколамске, где температура упала до −18,6 °C.
В новогоднюю ночь самым морозным местом в регионе оказался посёлок Черусти на востоке области (-15,6 °C), а в Москве тогда зафиксировали −9,2 °C.
Абсолютный минимум зимы пока остаётся за ночью на 24 декабря, когда в столице было −16,4 °C.
В ближайшие сутки погода в регионе начнёт меняться: ожидается облачность, снегопад, местами метели. Днём в Москве температура будет колебаться от −9 до −7 °C, в Подмосковье — от −12 до −7 °C. Ветер южной четверти, скорость 6−11 м/с, днём могут быть порывы до 15 м/с.
Аналогичная температура воздуха ожидается и следующей ночью. При этом снегопад сохранится, отметили в Гидрометцентре.
