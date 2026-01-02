Легионер омского «Авангарда» проведет тренировку с юными спортсменами у СКК

В пятницу, 2 января на хоккейной коробке у СКК имени Блинова пройдет публичная тренировка спортивной школы «Backyard». «Авангард» позвал на нее болельщиков и журналистов под девизом «Новый год — новые встречи с “ястребами”.
Тренировка начнется в 15:00. Специальный гость ее станет нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре, уточнила пресс-служба клуба. Игрок поможет провести занятие и сам поучаствует в различных активностях с юными хоккеистами.
Школа «Backyard» существует в Омске не так давно, как видно из ее Телеграм-канала, она тоже имеет отношение к «Авангарду», но больше специализирована на занятиях во дворах на уличных коробках, разбросанных по всему городу.
Ранее, в конце декабря, «Авангард» провел там же, у СКК, мастер-шоу с участием своих игроков, и получилось это довольно интересно.
Также мы писали, что «ястребы» 30 декабря уступили дома «Ладе» в чемпионате КХЛ.