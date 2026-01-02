Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования жертвам пожара в Кран-Монтане

Крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь унес жизни около 40 человек. Во время пожара в баре находилось около 200 человек, в основном молодежь. Многие оказались в ловушке из-за быстрого распространения огня и недостаточного числа аварийных выходов.