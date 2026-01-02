Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования жертвам пожара в Кран-Монтане

Дипломаты постоянного представительства России при ООН в Женеве выразили соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре на курорте Кран-Монтана.
— В постпредстве России при Отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтана, кантон Вале, — говорится в заявлении.
В Telegram-канале дипмиссии добавили, что скорбят вместе с родными и близкими погибших, а также пожелали пострадавшим скорейшего восстановления и выздоровления.
Крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь унес жизни около 40 человек. Во время пожара в баре находилось около 200 человек, в основном молодежь. Многие оказались в ловушке из-за быстрого распространения огня и недостаточного числа аварийных выходов.
Более 100 человек доставили в больницы, многие находятся в тяжелом состоянии. Идентификация погибших осложнена сильными ожогами. Для поддержки семей жертв открыты кризисные центры, а курорт Кран-Монтана, расположенный в 40 километрах от Маттерхорна, объявил чрезвычайное положение.