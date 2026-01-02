Ричмонд
Сближение Земли с Солнцем в январе не повлияет на погоду

Максимальное сближение Земли и Солнца 3 января не повлияет на погоду, так как смена времен года зависит от наклона земной оси, а не от расстояния до Солнца.

Источник: Аргументы и факты

Максимальное сближение Земли и Солнца, которое произойдёт 3 января, не окажет влияния на погоду, поскольку смена времён года определяется не расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси относительно плоскости её орбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передаёт ТАСС.

По словам астрономов, смена времён года на планете не зависит от расстояния между ней и Солнцем. На самом деле Земля находится ближе всего к Солнцу в зимний период и наиболее удалена от него летом.

3 января Земля достигнет перигелия — самой близкой точки своей орбиты к Солнцу. В этот день расстояние между ними сократится до минимальных 147 099 586 км, что приведёт к увеличению видимого диаметра Солнца, который будет самым большим в году.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что Магнитная буря средней интенсивности может произойти в ночь со 2 на 3 января.