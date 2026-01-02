Раскрыто, зачем Китай ввел налог на презервативы и контрацептивы

С 1 января в стране начала действовать стандартная ставка НДС в 13% на презервативы и противозачаточные препараты. До этого такие товары более 30 лет были освобождены от налогообложения — с 1993 года, когда в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок». Новые правила закреплены в пересмотренном законе о налоге на добавленную стоимость.