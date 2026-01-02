Раскрыто, зачем Китай ввел налог на презервативы и контрацептивы

Власти Китая с начала 2026 года изменили налоговый режим для средств контрацепции. Решение стало частью масштабных попыток Пекина остановить демографический спад и рост старения населения.
С 1 января в стране начала действовать стандартная ставка НДС в 13% на презервативы и противозачаточные препараты. До этого такие товары более 30 лет были освобождены от налогообложения — с 1993 года, когда в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок». Новые правила закреплены в пересмотренном законе о налоге на добавленную стоимость.
В китайских ведомствах указывают, что корректировка налоговой политики стала частью комплексного пакета мер по стимулированию рождаемости. Демографическая статистика остается тревожной: население страны сокращается уже третий год подряд. В 2024 году в КНР было зафиксировано около 9,54 млн рождений — почти в два раза меньше, чем десять лет назад.
Одновременно с введением налога на контрацептивы власти расширили перечень налоговых льгот. От НДС освобождены услуги по уходу за детьми, включая ясли и детские сады, а также помощь пожилым людям, инвалидам и семейные сервисы. Эти шаги призваны снизить финансовую нагрузку на семьи и сделать рождение детей менее затратным.
Однако эксперты скептически оценивают эффект от повышения цен на средства контрацепции. По их мнению, ключевые причины демографического кризиса лежат глубже — в высокой стоимости воспитания детей, нестабильности на рынке труда и изменении социальных установок среди молодежи.
Новая мера уже вызвала активные дискуссии в обществе. Вопрос о том, сможет ли налоговая политика повлиять на рождаемость, остается открытым.
