В мэрии Перми рассказали, как прошла новогодняя ночь на эспланаде

В новогодние праздники в Перми проведут сотни различных мероприятий.
В новогоднюю ночь пермскую эспланаду посетили более 12,5 тысяч человек. При этом не было допущено массовых нарушений общественного порядка.
«Пермяки встретили 2026 год спокойно. В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 12,5 тысяч человек. В главном ледовом городке не было крупных мероприятий, но транслировались поздравления и играла музыка. В целях безопасности посетителей ледовые горки были закрыты», — сообщается на сайте мэрии Перми.
Уточняется, что в новогоднюю ночь безопасность пермяков обеспечивали 80 сотрудников частных охранных организаций, сотрудники полиции и Росгвардии. Рядом с главным ледовым городком несли дежурство все экстренные службы, в том числе специалисты «Пермской городской службы спасения», а также врачи скорой помощи. Всего в праздничные каникулы запланировано более 200 различных мероприятий.
7 января на эспланаде состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Рождеству. Для обеспечения охраны общественного порядка будут предусмотрены ограждения с входными группами, оборудованными металлодетекторами. Обеспечивать безопасность будут 60 сотрудников. Предусмотрено также дежурство бригады скорой медицинской помощи.