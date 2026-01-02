В мэрии Перми рассказали, как прошла новогодняя ночь на эспланаде

«Пермяки встретили 2026 год спокойно. В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 12,5 тысяч человек. В главном ледовом городке не было крупных мероприятий, но транслировались поздравления и играла музыка. В целях безопасности посетителей ледовые горки были закрыты», — сообщается на сайте мэрии Перми.