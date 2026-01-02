Музыканты и артисты поздравили участников СВО с Новым годом

Актёры и музыканты направили новогодние поздравления российским бойцам, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Николай Басков, Иван Охлобыстин, группа «Кипелов», Александр Маршал, Юта, ST (Александр Степанов), Татьяна Куртукова, участники SOPRANO из хора Турецкого, Анастасия Иванова и Влада Miravi выразили искреннюю благодарность бойцам и пожелали им здоровья, стойкости духа и верных товарищей. Также артисты пожелали, чтобы военные как можно больше времени могли быть рядом с близкими в наступающем году.
«Поверьте, мы никогда не забываем, что наши безопасность и спокойная жизнь являются следствием вашей верности, вашей отваги и готовности вставать на защиту тогда, когда это необходимо», — приводит их слова оборонное ведомство.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год на красном коне.