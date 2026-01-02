В Ростове-на-Дону разработали способ восстановления зданий в зоне СВО

«Наш проект уже могут применять госструктуры. Это любые работы, связанные с перепрофилированием предприятий и с устранением дефектов, связанных с самыми разными причинами, в том числе техногенными и рукотворными. Это может быть попадание снарядов и повреждения конструкций в результате взрывов. Технология уже используется в новых территория России (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области), там, где ведется активное восстановление зданий», — добавил Маилян.