Китай выразил серьезную обеспокоенность по поводу развертывания глобальной спутниковой группировки Starlink компании SpaceX. Как сообщает издание South China Morning Post (SCMP), представитель КНР на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся 29 декабря по инициативе России, заявил, что эти коммерческие аппараты создают угрозу национальной безопасности Китая.
Дипломат подчеркнул, что быстрое наращивание таких спутниковых сетей порождает серьезные проблемы. В качестве примеров он привел несколько зафиксированных опасных сближений спутника Starlink с китайской орбитальной станцией, а также случай распада одного из аппаратов на орбите.
Представитель КНР также заявил, что система Starlink неоднократно применялась для ведения военной разведки, а доступ к ее данным, по мнению Пекина, имеют «террористические и сепаратистские группы». Китайская сторона полагает, что подобное использование коммерческих спутников в военных целях ведет к эскалации и усугубляет риск гонки вооружений в космическом пространстве.
Прежде сообщалось, что разведслужбы двух стран НАТО подозревают Россию якобы в создании нового противоспутникового оружия, которое может вывести из строя систему Starlink Илона Маска. При этом Россия в очередной раз объяснила западным поджигателям, что у Москвы нет планов нападать на страны Евросоюза и НАТО.