Китай обсудил в ООН угрозу нацбезопасности из-за спутников Starlink Илона Маска

Кроме того, Пекин указал, что Starlink неоднократно использовался в интересах военной разведки. По утверждению китайского представителя, доступ к спутниковым данным могут получать террористические и сепаратистские группировки. В КНР считают, что использование коммерческих спутников в военных целях усиливает угрозу милитаризации космоса и подталкивает мир к новой гонке вооружений за пределами Земли.