Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай обсудил в ООН угрозу нацбезопасности из-за спутников Starlink Илона Маска

В Китае увидели угрозу национальной безопасности в спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на выступление представителя КНР на неформальном заседании Совбеза ООН 29 декабря.

Китайская сторона подчеркнула, что стремительное наращивание спутниковых группировок вызывает серьёзные риски. В частности, уже фиксировались опасные сближения аппаратов Starlink с китайской орбитальной станцией, а также распад одного из спутников на орбите.

Кроме того, Пекин указал, что Starlink неоднократно использовался в интересах военной разведки. По утверждению китайского представителя, доступ к спутниковым данным могут получать террористические и сепаратистские группировки. В КНР считают, что использование коммерческих спутников в военных целях усиливает угрозу милитаризации космоса и подталкивает мир к новой гонке вооружений за пределами Земли.

Тем временем Илон Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило $700 млрд.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше