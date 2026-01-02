Китай обсудил в ООН угрозу нацбезопасности из-за спутников Starlink Илона Маска

Китайская сторона подчеркнула, что стремительное наращивание спутниковых группировок вызывает серьёзные риски. В частности, уже фиксировались опасные сближения аппаратов Starlink с китайской орбитальной станцией, а также распад одного из спутников на орбите.
Кроме того, Пекин указал, что Starlink неоднократно использовался в интересах военной разведки. По утверждению китайского представителя, доступ к спутниковым данным могут получать террористические и сепаратистские группировки. В КНР считают, что использование коммерческих спутников в военных целях усиливает угрозу милитаризации космоса и подталкивает мир к новой гонке вооружений за пределами Земли.
Тем временем Илон Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило $700 млрд.
