Праведный Иоанн Кронштадский: Чем известен петербургский святой

Иоанн Кронштадский — один из наиболее известных русских святых. Причём, ещё при жизни имя петербургского священника гремело на всю Российскую империю: народ знал батюшку как доброго, отзывчивого человека, готового отдать нуждающимся последнюю рубашку. И это не преувеличение — известны случаи, когда отец Иоанн возвращался домой не только без денег, но и верхней одежды и сапог, ведь по дороге из храма встречал бедняка и отдавал ему свою тёплую одежду.
Больше 30 лет назад православная церковь канонизировала отца Иоанна. В день памяти святого 2 января рассказываем, чем прославился русский святой и какие чудеса, связанные с его именем, происходят в наши дни.
Из семьи священников.
Праведный Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев) родился 1 ноября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии в семье бедного сельского дьяка. Мальчик стал первенцем и был очень слабым и болезненным. Родители поспешили крестить малыша и нарекли в честь святого Иоанна Рыльского, память которого отмечалась в тот день. Чудо, но мальчик после таинства крещения пошёл на поправку.
Семья будущего святого была непростой — все мужчины рода на протяжении 350 лет шли в священнослужители. Отец Иоанн тоже воспитывался в этой духовной атмосфере, с детства знал молитвы и читал жития святых. А еще мечтал стать проповедником в Сибири и Северной Америке, желая просвещать аборигенов, рассказывать им о вере Христовой. Но судьба батюшки сложилась иначе, причем своё предназначение он увидел во сне.
Как-то будущему священнику приснилось, будто стоит он в священнических одеяниях в Андреевском соборе Кронштадта в котором ранее никогда не бывал. Через несколько дней к Иоанну обратился протоиерей храма Константин Свитский и предложил жениться на его дочери Елизавете. Будущий святой принял это как знак свыше, противиться не стал и молодые обвенчались. Спустя время Иоанна Сергиева рукоположили в священники, а когда батюшка впервые вошел в Андреевский собор, его охватил благоговейный трепет — этот храм священник видел во снах с самого детства. С той поры жизнь святого оказалась тесно связана с Кронштадтом.
Спасти бродягу.
Кронштадт XIX века — это приморский городок, где главным развлечением была пьянка. Дешевый алкоголь здесь лился рекой, поэтому вид опустившегося пьяницы никого не удивлял. В таких условиях, среди бродяг и маргиналов, начал свое служение батюшка Иоанн. Пьяниц он не осуждал. Напротив, всегда говорил с ними о Христе, звал на службу в храм, и делился всем, что у него было. История сохранила немало историй, когда после беседы с праведником человек полностью менял свою жизнь и приходил к Богу.
Например, один из таких случаев произошел на вокзале в Петербурге. Местный пьянчужка заметил, как толпа мужчин и женщин с нетерпением ожидала прибытия поезда. Бродяга смекнул, что едет уважаемый человек и начал пробираться ближе к перрону, рассчитывая встретить «барина» и выпросить у него денег. Когда поезд прибыл, из вагона вышел невысокий человек в рясе с глубокими голубыми глазами. Это был батюшка Иоанн. Он встретил бродягу, как старого приятеля, обнял его и что-то сказал на ухо. На следующий день бездомный пришел в храм на службу, и со временем стал постоянным прихожанином, став на путь истинный.
А еще именно жители Кронштадта первыми заметили прозорливость священника. Есть воспоминания о том, как люди исцелялись после молитвы праведника, что признавал даже врач Константин Леонтьев: «Его я лично не знаю; в молитвенность великую и чудодействие его верю; … писал ему больной, прося молиться за раба Божия К-на и получил очень скоро исцеление. Это особый дар».
Сегодня отец Иоанн помогает верующим иначе — ему молятся за родных, которые не могут справиться с пагубной привычкой.
Канонизировали святого.
Отца Иоанна Кронштадского народ обожал. После церковной службы, сопровождаемый тысячами верующих, батюшка выходил из собора и отправлялся по бесчисленным вызовам к больным и страждущим. И редко когда возвращался домой ранее полуночи.
В последний раз отец Иоанн совершил Божественную литургию утром 10 декабря 1908 года в Кронштадтском Андреевском соборе. Через десять дней святой мирно отошёл к Господу. День своей кончины он знал заранее.
Хоронили отца Иоанна в Петербурге — его тело на санях привезли в имперскую столицу, по пути процессии были расставлены наряды полиции. Гробницу для батюшки устроили в Иоанновском монастыре на Карповке. В 1990 году Русская православная церковь причислила отца Иоанна к лику святых. До сих пор поток верующих к усыпальнице не прекращается. А на сайте монастыря можно найти несколько историй, рассказывающих о чудесах и исцелениях, которые исходят после молитв святому.