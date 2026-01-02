Праведный Иоанн Кронштадский: Чем известен петербургский святой

Например, один из таких случаев произошел на вокзале в Петербурге. Местный пьянчужка заметил, как толпа мужчин и женщин с нетерпением ожидала прибытия поезда. Бродяга смекнул, что едет уважаемый человек и начал пробираться ближе к перрону, рассчитывая встретить «барина» и выпросить у него денег. Когда поезд прибыл, из вагона вышел невысокий человек в рясе с глубокими голубыми глазами. Это был батюшка Иоанн. Он встретил бродягу, как старого приятеля, обнял его и что-то сказал на ухо. На следующий день бездомный пришел в храм на службу, и со временем стал постоянным прихожанином, став на путь истинный.