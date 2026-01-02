Губернатор Тюменской области поздравил экипаж сторожевого корабля «Ладный»

Губернатор напомнил, что «Ладный» много лет находится под шефством Тюменской области. Регион поддерживает экипаж, развивает связи между моряками и жителями, в том числе молодежью. По словам Моора, подобные даты становятся поводом не только для официальных поздравлений, но и для дополнительных мероприятий в честь действующих военнослужащих и ветеранов корабля.