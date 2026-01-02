Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Тюменской области поздравил экипаж сторожевого корабля «Ладный»

Губернатор Тюменской области поздравли экипаж сторожевого корабля «Ладный». Поводом стало 45‑летие со дня подъема Военно-морского флага на подшефном для региона корабле. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

Александр Моор отметил достижения экипажа корабля «Ладный».

Губернатор Тюменской области поздравли экипаж сторожевого корабля «Ладный». Поводом стало 45‑летие со дня подъема Военно-морского флага на подшефном для региона корабле. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Все эти годы корабль надежно и доблестно несет службу, выполняет боевые задачи, стоит на защите морских рубежей нашей страны. Это результат высокого профессионализма экипажа, верности присяге и воинскому долгу. Гордимся ребятами и всегда поддерживаем их. Благодарю командование и личный состав за службу. Крепкого здоровья, удачи и успешного выполнения всех поставленных задач во славу России», — написал Александр Моор.

Губернатор напомнил, что «Ладный» много лет находится под шефством Тюменской области. Регион поддерживает экипаж, развивает связи между моряками и жителями, в том числе молодежью. По словам Моора, подобные даты становятся поводом не только для официальных поздравлений, но и для дополнительных мероприятий в честь действующих военнослужащих и ветеранов корабля.