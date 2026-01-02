Губернатор Тюменской области поздравил экипаж сторожевого корабля «Ладный»

Александр Моор отметил достижения экипажа корабля «Ладный».
Губернатор Тюменской области поздравли экипаж сторожевого корабля «Ладный». Поводом стало 45‑летие со дня подъема Военно-морского флага на подшефном для региона корабле. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.
«Все эти годы корабль надежно и доблестно несет службу, выполняет боевые задачи, стоит на защите морских рубежей нашей страны. Это результат высокого профессионализма экипажа, верности присяге и воинскому долгу. Гордимся ребятами и всегда поддерживаем их. Благодарю командование и личный состав за службу. Крепкого здоровья, удачи и успешного выполнения всех поставленных задач во славу России», — написал Александр Моор.
Губернатор напомнил, что «Ладный» много лет находится под шефством Тюменской области. Регион поддерживает экипаж, развивает связи между моряками и жителями, в том числе молодежью. По словам Моора, подобные даты становятся поводом не только для официальных поздравлений, но и для дополнительных мероприятий в честь действующих военнослужащих и ветеранов корабля.