Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще двое детей погибло из-за атаки ВСУ на кафе в Хорлах

Из-за атаки украинских БПЛА на гостиницу и кафе села Хорлы в Херсонской области, ч исло погибших возросло до 27 человек. Из них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает российский Следком.

Срочная новость.

Из-за атаки украинских БПЛА на гостиницу и кафе села Хорлы в Херсонской области, ч исло погибших возросло до 27 человек. Из них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает российский Следком.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше