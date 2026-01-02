Еще двое детей погибло из-за атаки ВСУ на кафе в Хорлах

Срочная новость.
Из-за атаки украинских БПЛА на гостиницу и кафе села Хорлы в Херсонской области, ч исло погибших возросло до 27 человек. Из них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает российский Следком.
