Топ-5 главных новостей в Молдове 2 января 2026: «Экономия» властей Молдовы — 70 млн евро оторвут от бюджетников, на 100 млн построят стадион; в Молдове теплеет до +5 — надолго

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 2 января 2026:
1. Умом ПАС не понять: Чтобы сэкономить 70 млн евро, премьер-министр Молдовы Мунтяну готовит массовые увольнения — и тут же власти хотят строить стадион за 100 млн евро.
2. Дикие морозы уйдут: В Молдове потеплеет до плюс 5 градусов, — надолго ли, рассказали синоптики.
3. Похищал деньги у пассажиров: В аэропорту Кишинева задержан член преступной группы, которая обворовывала людей в самолетах.
4. Молдаванин погиб от взрыва петарды в Риме в новогоднюю ночь: Ему оторвало руку, врачи не смогли его спасти — он умер на месте.
5. Дрон на шиферной крыше, новое старое правительство, контрабанда оружием, политзаключенные: Итоги года — политические события, изменившие жизнь в Молдове.
Читайте также:
Утраты года: Великий композитор Евгений Дога, врач Георгий Палади, давший жизни нескольким поколениям, легенда отечественной эстрады Маргарета Ивануш — кого еще потеряла Молдова в 2025 году.
Молдова проводила в последний путь известных людей (далее…).
«Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь.
Следствие по делу о пропаже людей в селе Берёзки началось 23 декабря и быстро перешло к версии умышленных убийств (далее…).
За 5 лет правления Санду экономика ушла на дно, реформа юстиции провалилась, а страна приобрела новых врагов: За что британцы назвали президентку Молдовы «Человеком года».
О чём не рассказала президент Молдовы на итоговой пресс-конференции (далее…).