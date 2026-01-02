В Тюменской области вложат миллиарды рублей в воду и канализацию

Работы завершат к 2029 году.
Власти Аромашевского округа (Тюменская область) до 2029 года направят почти 3,5 млрд рублей на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на главу муниципалитета Игоря Власова. Средства заложены в долгосрочное концессионное соглашение, которое заключили администрация округа, правительство Тюменской области и компания «Росводоканал Тюмень».
«До 2029 года на развитие систем водоснабжения и водоотведения в Аромашевском округе планируется направить почти 3,5 млрд рублей. Концессионное соглашение уже подписано, оно рассчитано на 49 лет и предусматривает строительство очистных сооружений, развитие центральной канализации и обновление водопроводных сетей», — рассказал глава Аромашевского округа Игорь Власов журналистам «Тюменской линии». Он уточнил, что основные стройки придутся на период с 2027 по начало 2030‑х годов.
Строительство очистных сооружений начнется в 2027 году. Параллельно в райцентре начнут прокладывать центральную канализацию — как самотечную, так и напорную. Первая линия свяжет многоквартирные дома на улице Строителей и окружную больницу с будущими очистными. Это позволит перевести социальные объекты и жилой фонд на централизованную систему водоотведения и отказаться от устаревших локальных схем.
Одновременно в округе реализуют блок проектов по улучшению водоснабжения. До 2040 года в муниципалитете намерены построить и реконструировать водопроводные сети в нескольких населенных пунктах, в том числе в селах Новопетрово, Кармацкая и Кротово.