В Тюменской области вложат миллиарды рублей в воду и канализацию

«До 2029 года на развитие систем водоснабжения и водоотведения в Аромашевском округе планируется направить почти 3,5 млрд рублей. Концессионное соглашение уже подписано, оно рассчитано на 49 лет и предусматривает строительство очистных сооружений, развитие центральной канализации и обновление водопроводных сетей», — рассказал глава Аромашевского округа Игорь Власов журналистам «Тюменской линии». Он уточнил, что основные стройки придутся на период с 2027 по начало 2030‑х годов.