Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нездоровый человек»: Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина из Екатеринбурга, объявил о разводе

Артист Виктор Логинов, сыгравший знаменитого продавца обуви из Екатеринбурга Гену Букина в комедийном сериале «Счастливы вместе», подтвердил, что разводится с женой Марией Гуськовой. Он назвал супругу «нездоровым человеком».

Брак актера Логинова оказался не таким счастливым, как у его героя Букина.

Артист Виктор Логинов, сыгравший знаменитого продавца обуви из Екатеринбурга Гену Букина в комедийном сериале «Счастливы вместе», подтвердил, что разводится с женой Марией Гуськовой. Он назвал супругу «нездоровым человеком».

«Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — прокомментировал скандал Логинов изданию RTVI.

До этого о разводе объявила Гуськова. Она записала обращение в соцсетях, где пожаловалась, что «устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам».

Женщина намекнула на абьюз в отношениях, по ее словам, Логинов во время брака «был на финансовом и моральном дне». «Я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь!» — подытожила Гуськова, которая является четвертой женой артиста.