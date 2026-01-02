«Нездоровый человек»: Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина из Екатеринбурга, объявил о разводе

Женщина намекнула на абьюз в отношениях, по ее словам, Логинов во время брака «был на финансовом и моральном дне». «Я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь!» — подытожила Гуськова, которая является четвертой женой артиста.