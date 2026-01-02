«Нездоровый человек»: Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина из Екатеринбурга, объявил о разводе

Брак актера Логинова оказался не таким счастливым, как у его героя Букина.
Артист Виктор Логинов, сыгравший знаменитого продавца обуви из Екатеринбурга Гену Букина в комедийном сериале «Счастливы вместе», подтвердил, что разводится с женой Марией Гуськовой. Он назвал супругу «нездоровым человеком».
«Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — прокомментировал скандал Логинов изданию RTVI.
До этого о разводе объявила Гуськова. Она записала обращение в соцсетях, где пожаловалась, что «устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам».
Женщина намекнула на абьюз в отношениях, по ее словам, Логинов во время брака «был на финансовом и моральном дне». «Я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь!» — подытожила Гуськова, которая является четвертой женой артиста.