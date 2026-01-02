В трех районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 2 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах. Также дроны сбили над акваторией Таганрогского залива. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, люди не пострадали. Последствия на земле уточняются.
