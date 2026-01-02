На новогодних каникулах в Башкирии будут работать сельхозярмарки

В Башкирии начали работу традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать в течение всех новогодних каникул до 11 января 2026 года.
Как сообщили в министерстве торговли и услуг республики, в общей сложности для жителей откроют 32 ярмарочные площадки. Они расположены на территории 19 городов и районов. Посетители смогут купить там свежую и натуральную продукцию напрямую у производителей.
Все адреса мест проведения ярмарок, а также контактные телефоны организаторов можно найти на официальном сайте министерства.
