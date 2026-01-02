Почему мы устаём за праздники: 5 правил сна, чтобы не чувствовать себя разбитым

Если вы реально накопили усталость, в праздники стоит добавить сна — но не за счёт бесконечных утренних залёживаний «до победного». Тут есть важный нюанс: когда мы резко сдвигаем подъём на пару часов, организм как будто получает новый часовой пояс. В итоге вы и спите дольше, и всё равно ходите с ощущением, что день начался не тогда, когда надо.