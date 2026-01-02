Ричмонд
Страховые пенсии россиян проиндексированы на 7,6% с 1 января

С 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы. Это означает, что пенсии увеличатся как у тех, кто уже не работает, так и у тех, кто продолжает работать. Соответствующий закон был опубликован на официальном сайте с правовыми актами.

Согласно новому закону, пенсии выросли на 7,6%. Теперь средняя страховая пенсия по старости превышает 27 тысяч рублей. Это не единственное улучшение: базовая часть пенсии также стала больше. Фиксированная выплата к страховой пенсии теперь составляет 9584,69 рубля, а каждый пенсионный коэффициент оценивается в 156,76 рубля.

А ранее россиянам рассказали, как изменится рынок труда в 2026 году. Кстати, с 1 января изменятся правила выдачи кредитов и списания задолженности. А ещё в начале года вступят в силу поправки о повышении штрафов.

Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.