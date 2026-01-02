Глава ВЦИОМ Федоров объяснил, почему россиян так сильно возмутил «казус Долиной»: дело не в певице

Резонанс вокруг истории с квартирой Ларисы Долиной вызван в обществе не самой фигурой певицы, а чувством глубокой несправедливости. Об этом KP.RU заявил директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров.
По его словам, суть «казуса Долиной» — в проблеме неравенства. Общественность понимает необходимость защиты известного и влиятельного человека, который, как и любой гражданин, мог стать жертвой аферы. Однако итог разрешения ситуации многим кажется странным: певица и вернула квартиру, и не вернула деньги. При этом добросовестный покупатель, не имеющий отношения к мошенникам, остался и без жилья, и без денег.
Конфликт вызван не персонально к Долиной, а вопросом, который задает себе общество: почему так вышло? Народная версия, как отметил глава ВЦИОМ, проста: явно кто-то оказал певице протекцию. В конечном счете, резонанс — это история именно о справедливости.
«Будто лекарство от квартирного мошенничества оказалось хуже, чем сама болезнь. А ведь квартира — это самая большая и ответственная покупка в нашей жизни. И вот вопрос у общества: почему? Версия очень простая: явно кто-то порадел Долиной. Так считает народ», — заключил Федоров.
Как известно, недавно история с квартирой Долиной подошла к концу. Победу в деле одержала Полина Лурье, которая купила жилье. Суд постановил, что отмены сделки быть не может, поэтому артистка должна выехать из квартиры.