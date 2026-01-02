Глава ВЦИОМ Федоров объяснил, почему россиян так сильно возмутил «казус Долиной»: дело не в певице

По его словам, суть «казуса Долиной» — в проблеме неравенства. Общественность понимает необходимость защиты известного и влиятельного человека, который, как и любой гражданин, мог стать жертвой аферы. Однако итог разрешения ситуации многим кажется странным: певица и вернула квартиру, и не вернула деньги. При этом добросовестный покупатель, не имеющий отношения к мошенникам, остался и без жилья, и без денег.