Афанасьев потребовал очистить Тюмень от снега

Дорожники и коммунальщики будут работать в усиленном режиме.
Мэр Тюмени Максим Афанасьев поставил коммунальным службам задачи по комплексной уборке снега в городе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По данным мэрии, особый режим работы введен для дорожных и управляющих организаций, которые отвечают за состояние улично-дорожной сети, дворов и контейнерных площадок в период новогодних каникул.
«Сегодня утром на селекторном совещании были поставлены задачи по комплексной уборке снега. В перечень работ входят: погрузка и вывоз снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий; очистка пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта; механизированное прометание проезжей части и пешеходных участков. За сутки вывезли более 35 кубометров снега. Сегодня в работе задействовано 624 единицы техники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети и оперативное реагирование на возможные изменения погодных условий», — сообщил Афанасьев.
По словам мэра, городские службы усилили взаимодействие с управляющими компаниями и подрядчиками. Афанасьев напомнил, что УК, заключившие договоры с МКУ «Тюменьгормост», могут бесплатно складировать снег на специализированном полигоне, что позволяет ускорить расчистку дворов и внутриквартальных проездов. В мэрии отметили, что основное внимание уделяется местам массового движения людей — остановкам, тротуарам, подходам к социальным объектам.
Отдельный блок поручений касается вывоза мусора. В новогодние праздники приоритетной задачей для города стала зачистка контейнерных площадок и предотвращение переполнения баков. График уборки был усилен за счет привлечения дополнительного транспорта и персонала, а обращения тюменцев о несвоевременном вывозе отходов, по данным мэрии, отрабатываются в оперативном порядке.