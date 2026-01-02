Афанасьев потребовал очистить Тюмень от снега

«Сегодня утром на селекторном совещании были поставлены задачи по комплексной уборке снега. В перечень работ входят: погрузка и вывоз снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий; очистка пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта; механизированное прометание проезжей части и пешеходных участков. За сутки вывезли более 35 кубометров снега. Сегодня в работе задействовано 624 единицы техники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети и оперативное реагирование на возможные изменения погодных условий», — сообщил Афанасьев.