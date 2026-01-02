Ричмонд
Первая магнитная буря 2026-го ожидается в ночь на 3 января — что ждать белорусам

Ученые прогнозируют первую магнитную бурю в 2026 в ночь на 3 января — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Первая магнитная буря 2026-го ожидается в ночь на 3 января — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности озвучили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Первая заметная магнитная буря 2026 года может произойти уже в ночь со 2 на 3 января», — подчеркивают специалисты.

И добавляют, что довольно сильная вспышка на Солнце уровня M7.1 случилась 31 декабря. Она сопровождалась выбросом массы, которая была частично направлена в сторону Земли. Именно это, поясняют ученые, и станет причиной для первой магнитной бури в 2026 году, которая ожидается в ночь со 2 на 3 января.

«Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше», — отмечено в сообщении.

