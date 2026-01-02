Первая магнитная буря 2026-го ожидается в ночь на 3 января — что ждать белорусам

И добавляют, что довольно сильная вспышка на Солнце уровня M7.1 случилась 31 декабря. Она сопровождалась выбросом массы, которая была частично направлена в сторону Земли. Именно это, поясняют ученые, и станет причиной для первой магнитной бури в 2026 году, которая ожидается в ночь со 2 на 3 января.