Снежный накат и гололедица: погода 2 января в Курганской области. Скрин

Ранее URA.RU писало, что первые две недели января 2026 года ожидаются теплыми в Кургане. По данным портала «Погода45», с 1 по 15 января средняя температура воздуха в городе составит −11 градусов, что на 3,6 градуса выше климатической нормы. Днем ожидается −4, −12 градусов, ночью −10, −21 градус. За 15 суток выпадет до 18 мм осадков, что в два раза больше нормы.