Снежный накат и гололедица: погода 2 января в Курганской области. Скрин

В Кургане 2 января ожидается пасмурная погода, по области местами небольшой снег.
В Курганской области 2 января ожидается местами небольшой снег, а также снежный накат и гололедица. Прогноз погоды опубликовал Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
«На 2 января в Кургане днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами снежный накат, гололедица. Температура −5,-7 градусов, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4−9 метров в секунду. По области местами небольшой снег, снежный накат, гололедица. Температура −2,-7, местами −7,-12 градусов», — указано в сообщении ЦГМС.
Ранее URA.RU писало, что первые две недели января 2026 года ожидаются теплыми в Кургане. По данным портала «Погода45», с 1 по 15 января средняя температура воздуха в городе составит −11 градусов, что на 3,6 градуса выше климатической нормы. Днем ожидается −4, −12 градусов, ночью −10, −21 градус. За 15 суток выпадет до 18 мм осадков, что в два раза больше нормы.