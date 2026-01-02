Ричмонд
Экс-издатель «Медиазоны»* Верзилов** вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Бывший издатель «Медиазоны»* и экс-участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов** вновь оштрафован московским судом за нарушение закона об иноагентах. Как сообщают судебные органы, штраф наложен за просрочку подачи отчетности о своей деятельности в качестве иностранного агента. Сумма штрафа не уточняется.

Источник: Life.ru

«Назначено административное наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ», — приводит РИА «Новости» сообщение суда.

Верзилов** уже привлекался к административной ответственности по этой статье дважды. Теперь ему может грозить уголовное преследование по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся уклонения от выполнения обязанностей, возложенных на иностранных агентов. Ранее, в апреле, Лефортовский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Верзилова** в рамках дела о государственной измене. Также в апреле 2024 года Басманный районный суд заочно приговорил его к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ, связанной с публикациями о событиях в Буче.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включено в список иностранных агентов.

** Лицо, признанное иноагентом в России, внесено в реестр террористов и экстремистов.