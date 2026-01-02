Экс-издатель «Медиазоны»* Верзилов** вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Верзилов** уже привлекался к административной ответственности по этой статье дважды. Теперь ему может грозить уголовное преследование по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся уклонения от выполнения обязанностей, возложенных на иностранных агентов. Ранее, в апреле, Лефортовский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Верзилова** в рамках дела о государственной измене. Также в апреле 2024 года Басманный районный суд заочно приговорил его к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ, связанной с публикациями о событиях в Буче.