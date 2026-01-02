Синоптики назвали самый холодный день новогодних праздников в Пермском крае

В выходные в Прикамье будет морозно.
Самым холодным днем праздничных каникул в Пермском крае будет суббота, 3 января. После этого температура воздуха в регионе начнет повышаться.
«В субботу, 3 января, будет холодно. Ночью местами до 22 градусов мороза. Днем в Пермском крае до −16 градусов и без существенных осадков при юго-восточном ветре до 10 метров в секунду. Но к вечеру в западных районах ожидается небольшой снег с приближением юго-западного циклона», — сообщает telegram-канал Пермского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, 4 января будет умеренно тепло. Ночью до 16 градусов ниже ноля, днем столбик термометра опустится до −4 градусов. На улице будет снежно и ветрено с порывами до 15 метров в секунду. По предварительным данным, 5−6 января будет тепло с небольшим снегом и умеренным юго-западным ветром. С 7 по 11 января в регионе установится умеренно холодная погода.