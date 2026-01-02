Синоптики назвали самый холодный день новогодних праздников в Пермском крае

По прогнозам синоптиков, 4 января будет умеренно тепло. Ночью до 16 градусов ниже ноля, днем столбик термометра опустится до −4 градусов. На улице будет снежно и ветрено с порывами до 15 метров в секунду. По предварительным данным, 5−6 января будет тепло с небольшим снегом и умеренным юго-западным ветром. С 7 по 11 января в регионе установится умеренно холодная погода.