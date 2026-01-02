С февраля-марта во Владивостоке начнут блокировать колеса авто без номеров

«В этом году мы изменили законодательство и сможем использовать блокираторы колес. Думаю, начнем эту работу с февраля-марта. Это мера не для всех, а для тех, кто снимает госномера. Если ты оставил машину без номеров, мы не можем тебя оштрафовать. Значит, будет ответная мера — блокиратор», — сказал глава.