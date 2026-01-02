С февраля-марта во Владивостоке начнут блокировать колеса авто без номеров

Владивосток в этом году внедрит новую систему наказания для нарушителей правил парковки. С февраля-марта в городе начнут использовать блокираторы колес для машин без государственных номеров и штрафовать их владельцев. Об этом в интервью ИА PrimaMedia заявил мэр Константин Шестаков.
«В этом году мы изменили законодательство и сможем использовать блокираторы колес. Думаю, начнем эту работу с февраля-марта. Это мера не для всех, а для тех, кто снимает госномера. Если ты оставил машину без номеров, мы не можем тебя оштрафовать. Значит, будет ответная мера — блокиратор», — сказал глава.
Шестаков обещал комплексный подход к нарушениям: «Также будут работать мобильные комплексы фиксации и эвакуаторы для тех, кто мешает проезду».
Глава также отметил, что позитивно оценивает опыт с введением платных парковок, это решение полностью оправдало ожидания администрации.
«Раньше одна машина могла занимать место весь день (с 8.30 до 18.20). После введения платного пространства в центре оборачиваемость выросла: теперь на одном месте за день стоит 3−5 машин», — рассчитал мэр эффект.
По его словам, целью системы является не извлечение дохода и обогащение, а упорядочение городского трафика. Тариф рассчитывается таким образом, чтобы не стимулировать водителей на долгую парковку.
Напомним, в июне 2025 года для владельцев оставленных на платных муниципальных парковках автомобилей без госномеров в краевом законе прописали ответственность. За это им теперь грозит штраф до 5 тысяч рублей. Аналогичные санкции применят к тем, кто разными способами скрывает номер, чтобы не оплачивать парковку. На помощь дорожным службам придут блокираторы колес. Эта норма в региональном КоАП стала реакцией на засилье во Владивостоке безномерных авто.
Полномочия блокировать колеса на авто без номеров или с видоизмененными номерами предоставлены муниципальному учреждению «Содержание городских территорий» (СГТ). Также сотрудники СГТ имеют полномочия убирать визитки, диски, маски, тряпки с номеров. На базе этого МБУ во Владивостоке создана муниципальная эвакуационная служба.
Подробнее о системе платных парковок, планах по развитию транспортных хабов читайте в полном интервью Константина Шестакова.
