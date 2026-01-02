Ричмонд
-1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 2 января

В ночь на пятницу над Ростовской областью отразили атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, с 23:00 1 января до 7:00 2 января, над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего по стране за ночь уничтожили 64 дрона. Из них 20 сбили над Самарской областью. По восемь дронов — над Воронежской и Саратовской областями. Еще семь БПЛА перехватили над Московским регионом, в том числе пять беспилотников, летевших на Москву. Шесть уничтожили над Рязанской областью, три — над Тульской, два — над Белгородской областями. И по одному дрону уничтожили над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше