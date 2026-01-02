Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 2 января

Минувшей ночью, с 23:00 1 января до 7:00 2 января, над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за ночь уничтожили 64 дрона. Из них 20 сбили над Самарской областью. По восемь дронов — над Воронежской и Саратовской областями. Еще семь БПЛА перехватили над Московским регионом, в том числе пять беспилотников, летевших на Москву. Шесть уничтожили над Рязанской областью, три — над Тульской, два — над Белгородской областями. И по одному дрону уничтожили над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше