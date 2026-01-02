Ричмонд
В Омской области сельский район ликвидировал юрлицо своей администрации

Ее заменит совет муниципального округа.

Источник: Комсомольская правда

Под занавес года, 30 декабря в Любинском районе Омской области официально ликвидировали юрлицо местной администрации. Без власти однако район не останется.

О ликвидации сообщил «СуперОмск», ссылаясь на свои источники. Стоит пояснить, что именно Любинский район одним из первых в регионе начал муниципальную реформу с переходом на одноуровневую систему местного самоуправления. Она подразумевает объединение сельских поселений в муниципальный округ.

Помимо непосредственно данной администрации, в 2025 году также ликвидировали 35 юрлиц администраций и советов поселений.

Любинский район же в январе 2025 года первым в области зарегистрировал и юрлицо совета муниципального округа. Он и должен заменить ушедшую в прошлое администрацию района.

Ранее мы писали, что омский губернатор переназначил замминистра имущественных отношений Лилию Гулиеву.