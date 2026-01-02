Ричмонд
Прокуратура через суд заставила чиновников обезопасить жителей Хабаровского края

На одном из гидросооружений в районе им. Полины Осипенко не соблюдался закон.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила грубейшее нарушение, которое годами ставило под угрозу безопасность жителей целого района. Речь идёт об эксплуатации гидротехнического сооружения в муниципальном районе имени Полины Осипенко без обязательной страховки гражданской ответственности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прокурорская проверка установила, что администрация района не заключала договор обязательного страхования, что является прямым нарушением федерального закона.

В случае прорыва, аварии или иного инцидента на этом сооружении, у жителей, чьи дома или имущество пострадают, не будет законного права на компенсацию.

Средства на возмещение экологического ущерба также окажутся не обеспечены", — поясняют в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

В связи с этим прокуратура была вынуждена подать иск в суд, который обязал администрацию района в кратчайшие сроки заключить договор страхования.