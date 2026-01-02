Прокуратура через суд заставила чиновников обезопасить жителей Хабаровского края

Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила грубейшее нарушение, которое годами ставило под угрозу безопасность жителей целого района. Речь идёт об эксплуатации гидротехнического сооружения в муниципальном районе имени Полины Осипенко без обязательной страховки гражданской ответственности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокурорская проверка установила, что администрация района не заключала договор обязательного страхования, что является прямым нарушением федерального закона.
В случае прорыва, аварии или иного инцидента на этом сооружении, у жителей, чьи дома или имущество пострадают, не будет законного права на компенсацию.
Средства на возмещение экологического ущерба также окажутся не обеспечены", — поясняют в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.
В связи с этим прокуратура была вынуждена подать иск в суд, который обязал администрацию района в кратчайшие сроки заключить договор страхования.